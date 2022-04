Brandweer en politie botsen op weg naar ongeval in Arkel

ARKEL/GORINCHEM • Hulpverleners die zaterdagochtend met spoed op weg waren naar een ongeval in Arkel, zijn met elkaar in botsing gekomen.

De hulpdiensten waren opgeroepen voor een auto van de dijk. Een brandweervrijwilliger op weg naar de kazerne in Gorinchem botste op de Arkelsedijk met een politievoertuig dat met spoed onderweg was naar het ongeval.

“Door de plaatselijke hagelbui was het glad en verminderen de agenten al vaart,” laat een politiewoordvoerder weten. “Een tegenligger, een brandweerman onderweg naar de kazerne, gleed in bocht rechtdoor.” De twee bestuurders probeerden elkaar nog te ontwijken maar kwamen in botsing.

Verwondingen

Een agent had last aan zijn schouder en is door ambulancepersoneel nagekeken. De verwondingen lijken mee te vallen maar de agent gaat voor de zekerheid zelf naar de huisarts.

De schade aan de voertuigen is groot. Een takelwagen van de politie heeft het beschadigde politievoertuig meegenomen. De andere auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd.

Hagelbui

Bij het ongeval in Arkel ging het om een bestelbus die van een dijk in Arkel was gereden. Het ongeval gebeurde omstreeks 08.00 uur in een bocht op het Rietveld. Door een plaatselijke hagelbui was het erg glad op de weg. In het busje zaten en man en een kind. Het voertuig kwam onderaan de dijk op zijn zijkant tot stilstand. Brandweer, politie, ambulances en een traumahelikopter werden met spoed opgeroepen.

Met hulp van de brandweer zijn de man en het kind uit de wagen gehaald. Ambulancepersoneel heeft het tweetal nagekeken. Inzet van de opgeroepen traumahelikopter bleek boven locatie niet nodig. De man en het kind kwamen met de schrik vrij. De bus is door een bergingsbedrijf opgehaald.

Tekst: ZHZActueel.nl