Politie vindt harddrugs in voertuig in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Tijdens een controle in Nieuw-Lekkerland heeft de politie zaterdagmiddag harddrugs aangetroffen in een auto in Nieuw-Lekkerland.

Het voertuig stond geparkeerd op de Lekdijk. De bestuurder bleek in het verleden te zijn gepakt voor het rijden onder invloed van drugs.

Bij deze controle was er een sterke wietlucht ruikbaar in het voertuig. Op de vraag of zij drugs bij zich hadden, werd positief gereageerd. Er werd wat drugs overhandigd.

Er is vervolgens een controle gedaan in het voertuig en bij de bijrijder. Hier kwam een behoorlijke hoeveelheid drugs, zeer vermoedelijk harddrugs, en cash geld naar boven.

De bestuurder werd aangehouden en de bijrijder mag zich op een later moment komen verantwoorden. Dit dossier zal ingestuurd worden naar de Officier van Justitie, die deze zaak verder op zal gaan pakken.