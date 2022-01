Gezochte Belg aangehouden in Meerkerk, 4-jarig jongetje wordt nog vermist

MEERKERK • De 34-jarige Belg, die in België wordt gezocht wegens de vermissing van het vierjarige jongetje Dean, is maandagmiddag omstreeks 14.15 uur in Meerkerk aangehouden.

Na een melding over een verdachte situatie werd hij alleen aangetroffen. Uit verder onderzoek bleek dat de man zijn auto had achterlaten bij een bedrijf in Gorinchem. De auto is daar aangetroffen en veilig gesteld. De vierjarige jongen is echter nog niet gevonden. Het verhoor met de verdachte heeft tot op heden nog niet geleid tot het vaststellen van de verblijfplaats van het kind. Er is daarom een Amber Alert verstuurd. Het rechercheteam van de eenheid Zeeland-West-Brabant in Nederland werkt in dit onderzoek nauw samen met de Belgische speurders, die het onderzoek zijn gestart. Ontvoering

De 34-jarige Dave De Kock wordt samen met de vierjarige Dean sinds woensdag 12 januari vermist. Ze verdwenen uit de Belgische plaats Sint Niklaas. De Kock wordt ervan verdacht het jongetje, op wie hij paste, te hebben ontvoerd.