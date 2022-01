Brandjes op Oudejaarsavond in de gemeente Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De eerste meldingen van brandjes op Oudejaarsavond komen binnen in de gemeente Vijfheerenlanden.

In Vianen rukte de brandweer uit voor een papiercontainer die in brand was gestoken. Dit gebeurde bij de Vijfheerenlanden.

De brandweer en meerdere politieauto’s kwamen ter plaatse. Er werd wel vuurwerk afgestoken maar dit was niet gericht op hulpverleners.

De brandweer heeft de brand geblust en ging retour.

Ook in Lexmond was het raak: daar werd de brandweer opgeroepen voor een autobrand op de Polderweg.

De brandweer en politie kwamen met spoed ter plaatse. Bij aankomst bleek het een stapel grote banden te zijn die hard aan het branden was. Ook kwam er veel rook bij vrij.

De brandweer heeft de brand geblust en ging daarna weer naar de post.

De politie heeft geen mensen meer aangetroffen bij de brand.

Bron: Uppel Media

De eerste melding van de avond stromen binnen. In #Vianen werd een papiercontainer in brand gestoken. In #Lexmond vloog een stapel banden in brand en in #Nieuwgein werd een auto in brand gestoken. Er is veel politie in #Vijfheerenlanden pic.twitter.com/aEGj5vxnB6