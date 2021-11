Politie houdt man aan voor brandstichting in woning in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • De politie heeft donderdagmiddag 11 november een man uit Oud-Alblas aangehouden voor brandstichting in een woning aan de Lindenlaan in Oud-Alblas.

De brandweer werd rond 14.30 uur opgeroepen voor een woningbrand. Al snel werd opgeschaald naar ‘middelbrand’. De melding was dat er brand was gesticht in de woning en dat een man had gedreigd de gaskraan open te draaien.

Bij aankomst van de brandweer bleek er een kussen de smeulen. De brand was snel onder controle. In het huis waren geen mensen aanwezig. De twee honden die in de woning waren, zijn door de brandweer naar buiten gehaald en overgedragen aan de politie en later aan de ambulancedienst. Omdat één van de honden ‘kuchte’, zijn beide dieren meegenomen naar een dierenarts. Daar zal gekeken worden of er door de rook longschade is ontstaan.

Verder werden tijdens het incident de woningen van de buren ontruimd. Een politieagente nam daarbij de zorg voor één van de kinderen op zich. De woningen van de buren hebben verder geen schade opgelopen en zijn intussen weer vrijgegeven.

De politie ging, nadat duidelijk was dat er sprake was van brandstichting, op zoek naar de dader. Op de Beemdweg in Oud-Alblas werd de verdachte aangetroffen en aangehouden op verdenking van brandstichting. De politie zoekt uit waarom de man, die in verwarde toestand was, brand heeft gesticht en welke hulp hij nodig heeft.

Peter Stam