Auto botst tegen vrachtwagen op A27 bij Meerkerk

MEERKERK • Op de A27 ter hoogte van Meerkerk botste in de nacht van zondag op maandag een auto tegen een vrachtwagen.

Het ongeval vond plaats rond 2.30 uur. De bestuurder van de auto remde te laat en botste tegen de achterkant van de vrachtwagen. Volgens de politie was hij vermoedelijk onder invloed van drugs achter het stuur gekropen.

Hij werd daarom aangehouden en, na controle in het ziekenhuis, overgebracht naar het politiebureau. Zijn rijbewijs is in beslag genomen.