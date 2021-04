Gezin vindt elders onderdak na woningbrand in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Het gezin dat op maandag 5 april getroffen werd door een woningbrand, waardoor hun woning aan de Hoogaarslaan tijdelijk onbewoonbaar is geworden, heeft elders onderdak gevonden in het dorp.

De bewoners wisten zich op tijd in veiligheid te brengen. De brand woedde op de zolder. Al snel kwamen er flinke rookwolken uit het huis. De hulpdiensten schaalden op naar ‘grote brand’. De brandweer wist uitbreiding van het vuur naar de buren te voorkomen. Daar is lichte schade ontstaan. Even na 12.00 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven en kon het nablussen beginnen.

Om alles goed te kunnen blussen, heeft de brandweer dakpannen van de woning gehaald. In verband met de vallende dakpannen, is een deel van de omgeving nog afgezet met lint. Het team ‘brandonderzoek’ van de brandweer is ter plaatse om te achterhalen hoe de brand kon ontstaan. Er wordt gedacht aan kortsluiting in of bij een accu van een apparaat. Nader onderzoek van de brandweer moet hier uitsluitsel over gaan geven.

Onbewoonbaar

Het gezin dat in de woning woonde, kan daar voorlopig niet meer wonen. De stichting Salvage is ingeschakeld om te helpen bij de schade-afhandeling.

De grootste schade is ontstaan op de zolder, maar ook op de eerste verdieping van het huis is de schade enorm. Op die eerste etage is veel bluswater terecht gekomen. En er is, net als op de begane grond, roet -en rookschade.