Grote brand in woonboerderij aan Hoogeind in Leerdam

LEERDAM • De brandweer is vrijdagmorgen uitgerukt voor een brand in een woonboerderij aan het Hoogeind in Leerdam.

De brandweer schaalde de brand, die rond 06:40 uur ontstond, al snel op naar grote brand.

Het vuur ontstond bij de schoorsteen. Omdat de boerderij -uit 1841- een rieten dak heeft werden ook specialisten opgeroepen uit Cothen en Werkhoven.

De brand geeft stankoverlast tot in Vianen, meldt de Veiligheidsregio Utrecht.

UPDATE 07:55

De boerderij staat volledig in brand en moet als verloren worden beschouwd. De brandweer richt zich nu op het voorkomen van overslag naar naastgelegen gebouwen en loodsen.



Foto: JS Multimedia

