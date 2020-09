Politie ontmantelt hennepdrogerij in Molenlanden dankzij anonieme tip

MOLENLANDEN • In de gemeente Molenlanden is vrijdag een hennepdrogerij ontmanteld, waarbij ook een gestolen auto in beslag is genomen. Dat heeft de politie woensdagmorgen bekendgemaakt.

Politie Lek en Merwede kwam de loods dankzij een anonieme tip op het spoor. In de loods werd een hennepdrogerij aangetroffen. De drogerij werd ontmanteld en alle benodigde apparatuur -zoals armaturen, assimilatielampen, tijdschakelaars droog- en groeitenten- werd in beslag genomen en afgevoerd.

De 36-jarige huurder van de loods meldde zich tijdens de ontruiming bij de politie. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

Bij het opsporen van hennepkwekerijen is de hulp van burgers van groot belang, onderstreept de politie. Verdachte situaties kunnen worden gemeld via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.









Politie ontmantelt hennepdrogerij Molenlanden - Dankzij een anonieme melding kon de politie in de gemeente Molenlanden... Geplaatst door Politie Lek en Merwede op Woensdag 30 september 2020