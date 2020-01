Tijdelijk extra uitrukpost brandweer en ambulance vanwege werk N3

DORDRECHT • De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid en de brandweer Dordrecht richten tijdelijk een extra uitrukpost in Dordrecht in. Deze post is nodig omdat er, vanwege de afsluiting van de Wantijbrug/N3, op belangrijke wegen in en om Dordrecht extra verkeersdrukte wordt verwacht.

De brandweer beschikt, zolang de Wantijbrug/N3 dicht is, tijdelijk over drie en de Ambulancedienst over twee uitrukposten op het Eiland van Dordrecht.

Op- en afritten A16

De tijdelijke uitrukpost komt op het terrein van Rijkswaterstaat aan de Laan der Verenigde Naties 115. De plek ligt gunstig vlakbij de op- en afrit-ten van de A16 (21 Dordrecht-Centrum). Extra maatregel die de brandweer in die periode neemt, is dat ze in de gemeenten Papendrecht en Dordrecht bij een gebouwbrand steeds vanuit twee posten aanrijden, zodat de kans groter is dat een tankautospuit snel op de plek des onheils kan komen.

Alléén in spits

De maatregelen gelden alleen tijdens spitsuren; van 05.30 tot 09.30 uur en van 16.00 tot 20.00 uur. Buiten de spitstijden werkt brandweer vanuit de gebruikelijke twee posten. Overigens krijgen de hulpdiensten zoals brandweer en ambulance de mogelijkheid om wèl van de Wantijbrug gebruik te maken.

Marcel Huijbrechts, operationeel manager van de Brandweer Dordrecht: "Wij verwachten tijdens de afsluiting van de Wantijbrug veel extra verkeer op belangrijke wegen in en rond Dordrecht. Als het gaat om de brandweerzorg sturen wij bij een gebouwbrand in de gemeenten Papendrecht en Dordrecht aan op rijden vanuit twee posten tegelijk. We willen met deze tijdelijke oplossing toch de vereiste aanrijdtijden realiseren".

Gelijkmatige spreiding

"De continu gelijkmatige spreiding van ambulances over de regio krijgt van ons altijd grote aandacht", vertelt operationeel manager Jacco van Wingerden van de Ambulancedienst. "Zo kunnen we elk adres in de regio bij een spoedgeval binnen een kwartier bereiken. De tijdelijke extra uitrukpost helpt ons bij een optimale spreiding, ook tijdens de afsluiting van de N3. Er komt geen extra ambulance bij in Dordrecht, we plaatsen één wagen die normaal vanuit het Leerpark rijdt tijdelijk aan de Laan der Verenigde Naties. Doordat wij de afgesloten Wantijbrug mogen blijven gebruiken, verwachten we een minimum aan tijd te hoeven verliezen bij de zorg aan onze patiënten."