Overleden persoon aangetroffen in voertuig in Meerkerk

• De tent die geplaatst is door de brandweer. (Foto: JS Multimedia)

• De tent die geplaatst is door de brandweer. (Foto: JS Multimedia)

MEERKERK • Zaterdag 7 december aan het eind van de ochtend is op een industrieterrein aan de Energieweg in Meerkerk een overleden persoon aangetroffen. De persoon zat nog in een voertuig.

Rond 12:00 uur werd de brandweer opgeroepen om een tent te plaatsen om zo de auto af te schermen voor het publiek.

Wie de overleden persoon heeft aangetroffen is niet bekend. Op dit moment die de politie onderzoek. Over de oorzaak van het overlijden is nog niks bekend.