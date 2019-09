Achttien bekeuringen bij verkeerscontrole in Molenlanden

MOLENLANDEN • Op diverse locaties in de gemeente Molenlanden zijn op dinsdag 10 september verkeerscontroles uitgevoerd door wijkagenten van Molenlanden. Zij kregen hierbij hulp van politiestudenten. Er werden achttien processen-verbaal uitgeschreven.

De controles vonden plaats in Nieuw-Lekkerland, Groot-Ammers en Arkel. Er werd onder andere gelet op de technische staat van de voertuigen, constructiesnelheid bij snor- en bromfietsen en het dragen van de autogordels. Er werden tientallen personenauto's, snor- en bromfietsen gecontroleerd.

In Nieuw-Lekkerland werden bekeuringen uitgeschreven voor het rijden zonder rijbewijs, drie keer voor het niet dragen van de autogordel en eenmaal voor een kind dat voorin op schoot zat in de auto.

In Groot-Ammers kreeg iemand een bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs, iemand had zijn voertuig niet verzekerd, de kinband van een helm zat los, een kind dat op de achterbank zat zonder gordels om en vijfmaal voor een te hoge constructiesnelheid van de snor- of bromfiets. Deze voertuigen zullen opnieuw gekeurd moeten worden bij het RDW.

In Arkel werd tweemaal bekeurd vanwege het niet dragen van de autogordel en tweemaal vanwege een te hoge constructiesnelheid van de snor- of bromfiets. Ook hier moeten herkeuringen plaatsvinden bij het RDW.