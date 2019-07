Burgemeester: 'Ramptoeristen hebben belemmerend gewerkt bij hulpverlening brand Bas van Zessen'

BRANDWIJK • Burgemeester Dirk van der Borg heeft geen goed woord over voor de ramptoeristen die in de nacht van vrijdag op zaterdag kwamen kijken bij de brand die de winkel van Bas van Zessen in Brandwijk in as legde.

"Daar heb ik geen enkele waardering voor", benadrukt hij. "De kijkers en de auto's die zij parkeerden in de berm van de weg hebben zeker in de beginfase belemmerend gewerkt voor de hulpdiensten. Het is een rare eigenschap van mensen om bij het leed van anderen te gaan kijken. In latere instantie heeft de politie de toegangswegen afgesloten en zijn meerdere mensen staande gehouden die naar de brand toe wilden gaan. Ik heb niet gehoord dat er bekeuringen zijn uitgedeeld."





Zelf was de burgemeester snel ter plaatse. Hij sprak daar met de hulpverleningsdiensten, omwonenden en ondernemer Bas van Zessen. "Zo'n brand heeft altijd een grote impact op de gemeenschap. We zagen dat vorig jaar bij Montapacking in Molenaarsgraaf en onlangs nog bij de tweewielerzaak van Martijn Dekker in Schelluinen. En iedereen kent de winkel van Bas van Zessen. Het poldershoppen en de weidewinkel is tot in de wijde omgeving bekend."

Voortreffelijk werk

De brandweer constateerde al snel dat het pand niet meer te redden was en richtte zich daarom op het veilig stellen van de woningen ernaast. Van der Borg: "Daar zijn ze in geslaagd. De brandweer en de andere hulpdiensten hebben echt voortreffelijk werk verricht."

Zoals gezegd, de Molenlandse burgemeester sprak afgelopen nacht ook met de getroffen ondernemer. "Ik vond de manier waarop hij het opnam bewonderenswaardig. Hij kijkt positief vooruit en wil zo snel mogelijk weer aan de slag. Als gemeentebestuur zullen we hem daarbij op alle mogelijke manieren bijstaan."