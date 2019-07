Politie doet onderzoek naar zwaargewonde man in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • De politie heeft maandag 15 juli uitgebreid onderzoek gedaan naar een man die zwaargewond aangetroffen werd in zijn woning in Oud-Alblas.

Op diverse plaatsen in de woning aan de Ambachtsstraat (zijstraat van het Westeinde) in Oud-Alblas lag bloed en er was een deur kapot. Er werd rond 11.00 uur alarm geslagen nadat de veertiger niet op zijn werk was verschenen. De politie, de ambulancedienst en de traumahelikopter werden opgeroepen voor hulp.

De Oud-Alblasser, die na aantreffen in de woning slecht aanspreekbaar was en uit beide oren bloedde, is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.

Onderzoek

Omdat de politie geen idee heeft wat er in de woning is gebeurd en omdat er sprake was van enkele bijzondere omstandigheden, werd de toegang naar de woning afgezet met lint. De Forensische Opsporing en de recherche hebben urenlang onderzoek gedaan in en om de woning en in een auto. Er zijn sporen veiliggesteld en camerabeelden worden onderzocht. Na vertrek van de politie zijn de toegangsdeuren naar het pand verzegeld. Voorlopig mag niemand naar binnen.

Diverse scenario's

In het onderzoek houdt de politie rekening met diverse scenario's. Het kan zijn dat de man door iemand is verwond en dat er sprake is van een misdrijf. Het kan ook zijn dat de man zelf onwel en daarna gewond geraakt is. Nader politieonderzoek moet hier uitsluitsel over gaan geven.

De gewonde veertiger ligt momenteel nog in het ziekenhuis.Hij was in de ochtend nog niet in staat om iets over het letsel te vertellen.