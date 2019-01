Vier banden lek gestoken bij twee auto's in Hoornaar

HOORNAAR • In de nacht van zondag 27 op maandag 28 januari zijn er vier banden lek gestoken op De Schans in Hoornaar.

Het ging om twee achterbanden van de bedrijfswagen van Peter van Wingerden van AB Midden Nederland en twee banden van de VW Pickup van zijn vrouw, die voor een kraambureau werkt.

Volgens Van Wingerden was dit een bewuste actie bij alleen hun auto's. Hij heeft aangifte gedaan en er is een verdachte in beeld, maar er is geen bewijs.

"Heel de buurt heeft van ons een brief gehad met de vraag of iemand iets gezien of gehoord heeft", meldt Van Wingerden. De politie is op de hoogte gebracht van de situatie.