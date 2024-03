Boeren en bedrijven halen CO2 uit de lucht: ‘In 2024 willen wij de eerste 220 ton verkocht hebben’

ALMKERK • Onlangs vonden boeren en ondernemers elkaar op uitnodiging van de gemeente Altena en Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) tijdens een bijeenkomst in Almkerk. Het ging over duurzaamheidsdoelen en vooral hoe de agrarische sector en het bedrijfsleven binnen de gemeente Altena elkaar hierin kunnen versterken.

Voor grote bedrijven zoals E. van Wijk Logistics wordt het de komende jaren verplicht om CO2-emissies te gaan bijhouden in het kader van de CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive, oftewel de door de EU verplichte duurzaamheidsrapportage.

Compenseren is een must

Ewout van Wijk is algemeen directeur bij de grote transporteur in Giessen. “Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel en daarom zijn wij in 2018 al gestart met een programma bekend als ‘Leading Green’, dat meet welke CO2-reductie die wij bereiken. Daar hebben wij in 2023 de derde ster mee gehaald. Elektrisch rijden, zonnepanelen en batterijopslag passen wij al toe, maar dan heb je het over CO2 reduceren en daarmee komen wij nog niet richting CO2 neutraal.”

Zo kunnen wij hopelijk in 2025 gunstig rapporteren over het jaar daarvoor

“Compenseren is een must om de volgende stap te maken, want dat draagt bij binnen de transitiefase. Als wij dan toch met compensatie aan de slag gaan, dan vind ik het mooi om dat lokaal te kunnen doen.”

“Mijn overgrootvader had een boerderij, mijn opa is gaan handelen met de agrarische sector en daar is ons bedrijf uit voortgekomen. Verduurzamen via het Carbon Farming project in onze regio is niet het enige wat wij willen doen, maar een mooie aanvulling. Zo kunnen wij hopelijk in 2025 gunstig rapporteren over het jaar daarvoor.”

Carbon Farming project

Het idee voor dit Carbon Farming project in Altena is twee jaar geleden ontstaan als initiatief van een groepje boeren vanuit de ZLTO-afdeling Altena. Zij wilden samen een bijdrage leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering door koolstof vast te leggen en de extra CO2 die zij daarmee uit de lucht halen, te verkopen aan lokale bedrijven.

Met de gemeente Altena is een project gestart en daarbij is men op zoek gegaan naar bedrijven die wilden meedenken in deze verduurzaming en dit ook wilden ondersteunen.

Hakkers (Werkendam) en IVECO Schouten in Almkerk waren als eerste enthousiast om hierin samen te werken met boeren uit Altena. Landbouwbedrijf Straver (Almkerk), VOF Vermuë-Kivits (Hank), De Graaf VOF (Nieuwendijk) en landbouwbedrijf Van der Schans (Drongelen) zijn de koolstofboeren van het eerste uur.

221 ton CO2 op jaarbasis

Marjon Krol van ZLTO: “Wij hebben berekend dat zij 221 ton CO2 op jaarbasis extra kunnen vastleggen. Deze tonnen zijn beschikbaar voor bedrijven in Altena die hiermee invulling kunnen geven aan hun duurzaamheidsdoelen.”

Zo wordt CO2 uit de atmosfeer verwijderd en kan op een natuurlijke wijze de klimaatverandering worden tegengegaan

Hoe gaat dat in de praktijk? Planten en bomen kunnen water en CO2 omzetten in biomassa: bladeren, stengels en wortels. Dit komt uiteindelijk als organisch materiaal in de bodem. “Boeren telen hiervoor bijvoorbeeld extra groenbemesters. Dat is een gewas wat veel CO2 opneemt, maar wat niet geoogst wordt. Zo wordt CO2 uit de atmosfeer verwijderd en kan op een natuurlijke wijze de klimaatverandering worden tegengegaan.”

De boeren zijn nu op zoek naar bedrijven die dit willen ondersteunen zodat ze dit gedurende meerdere jaren kunnen toepassen. “Dit sluit aan bij het beleid van de Europese Unie, die zeggen dat Carbon Farming moet bijdragen aan het bereiken van de Europese doelstelling van klimaatneutraal in 2050.”

‘De bodem is mijn dierbaarste bezit’

Koolstofboer Arjan de Graaf uit Nieuwendijk vertelde eerder waarom hij meedoet. “Via Carbon Farming leg je koolstof vast in de bodem. Goed voor de bodem zorgen is het beste wat je kan doen. Voor het klimaat, voor mijn bedrijf en voor de omgeving. De bodem is mijn dierbaarste bezit. Een gezonde bodem heeft een dubbeldoel met meerwaarde.”

Project slaat aan

ZLTO heeft ervaring met de materie, want in andere gebieden lopen al projecten met 37 boeren die voor hun inspanningen al gecompenseerd worden.

“Via bodemmonsters weten wij hoeveel koolstof er nu en na vijf jaar in de bodem zit. Met bedrijven is een prijs per ton CO2 afgesproken, waarvan zij jaarlijks zeventig procent betalen op basis van de inspanningen van de boeren en de laatste dertig procent aan het einde na de metingen.”

In 2024 willen wij de eerste 220 ton verkocht hebben

Het project slaat zeker bij de agrarische sector al aan. “Met bedrijven als Tankens Andel B.V. en E. van Wijk Logistics staan vervolggesprekken gepland. Ook met een derde bedrijf is een afspraak gemaakt. In 2024 willen wij de eerste 220 ton verkocht hebben, waarna wij volgend jaar met mogelijk een nieuwe groep boeren aan de slag kunnen”, duidt Krol.