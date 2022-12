Albert Heijn Almkerk start opnieuw lokale spaaractie met plaatjes

vr 9 dec 2022, 17:04

Algemeen 547 keer gelezen

ALMKERK • Albert Heijn Almkerk komt, na een succesvolle editie in 2021, met een nieuwe plaatjesspaaractie voor een boekwerk over de dorpen Almkerk, Nieuwendijk, Uitwijk, Waardhuizen en Uppel. Het boek heeft de titel ‘De Tijd Vliegt’ meegekregen.

De opzet van de actie is hetzelfde als de vorige keer, namelijk het sparen van stickers. Wel is gekozen voor een wat andere lay-out met grotere plaatjes en een aantal andere items, zoals onder andere het opnemen van foto’s van bekende personen of van verenigingen.

Ook deze keer wordt het boek gratis aangeboden en huis-aan-huis verspreid in de dorpen Almkerk, Nieuwendijk, Uitwijk, Waardhuizen en Uppel. Dat gebeurt in de week voor de start van de actie.

Het boek is ook verkrijgbaar in de winkel, zolang de voorraad strekt. Bij iedere 10,00 euro aan boodschappen krijgen klanten bij Albert Heijn Almkerk een zakje met drie stickers. De spaarders moeten er zelf weer voor zorgen dat het boek vol komt met plaatjes.

De spaaractie begint op 19 december 2022 en duurt tot en met 11 februari 2023.