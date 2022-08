Groot onderhoud aan paden in Andel en Werkendam

19 aug, 17:12

ANDEL/WERKENDAM • De komende weken voert Aannemer van der Plas Civiel B.V. uit Giessen groot onderhoud uit aan verschillende paden in Andel en Werkendam. De paden worden onkruidvrij gemaakt en voorzien van een nieuwe toplaag.

In Andel betreft het de paden in het Aelse Bos. Daar is men op vrijdag 12 augustus begonnen met het onderhoud, dat zal duren tot en met vrijdag 2 september.

In Werkendam wordt het pad achter kinderboerderij Floreffehoeve van 12 september tot en met 15 september aan onderhoud onderworpen. Ook zal het pad bij de Laan van Welgelegen van 13 september tot en met 16 september een onderhoudsbeurt krijgen.

Tijdens de werkzaamheden zijn de paden afgesloten voor alle verkeer. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.