Kinderen op basisschool in Nieuwendijk onwel door chemische lucht

ma 14 nov 2022, 12:29

112 1.071 keer gelezen

NIEUWENDIJK • Op basisschool de Regenboog in Nieuwendijk zijn vanochtend een aantal kinderen onwel geworden. In de school hangt een chemische geur.



De ambulancedienst is met twee ambulances ter plaatse om de kinderen na te kijken. Hierbij is op gebied van gezondheid niets ontdekt. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om te onderzoeken waar de chemische lucht vandaan komt. Waarschijnlijk heeft het te maken met het luchtventilatiesysteem.

In verband met de chemische lucht in de school, worden ouders gevraagd de kinderen uit voorzorg op te halen. Kinderen die niet opgehaald kunnen worden door de ouders, worden veilig en goed opgevangen in dorpshuis Tavenu.

Later meer.