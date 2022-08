Traumahelikopter landt voor incident op bedrijventerrein in Werkendam

2 aug, 17:07

112 Fotoseries 2.377 keer gelezen

WERKENDAM • Het traumateam werd dinsdagmiddag rond 15.50 uur ingezet voor een incident op een bedrijven?terrein aan de Sleeuwijksedijk in Werkendam.



De hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder het traumateam dat per traumahelikopter is ingevlogen om het ambulancedienst te ondersteunen. De ambulancedienst is ingezet voor het verlenen van medische hulp.



Wat er precies heeft plaatsgevonden, is nog onduidelijk. De inzet van de hulpdiensten trok veel bekijks.

(bron: AS Media)