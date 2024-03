Bekerstunt van 88-jarige Aart Booij: finaleplaats bij Lukkie Klos

vr 29 mrt 2024, 08:00

Sport 190 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WIJNGAARDEN • De 88-jarige (!) Aart Booij heeft in de bekercompetitie van De Lukkie Klos voor een daverende verrassing gezorgd.

Het oudste lid van de biljartvereniging uit Wijngaarden versloeg in de halve finale in twintig beurten Andries van Eijl en staat dus in de eindstrijd.

Tegenstander in de finale -met als inzet De Gouden Keu- op 17 april is Piet Roubos, die in de andere halve eindstrijd won van Corné Aantjes.