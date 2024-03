Volley Meerkerk’95 pakt set van nummer twee Next Volley

39 minuten geleden

DORDRECHT • De vrouwenhoofdmacht van Volley Meerkerk’95 heeft zaterdag met 3-1 verloren van runner-up Next Volley Dordrecht. Als nummer 9 in de stand zijn de Meerkerkse volleybalsters ook volgend seizoen weer verzekerd van een plek in de eerste divisie.

Next Volley liet in de eerste drie sets zien waarom ze tweede staan. Bij Volley Meerkerk’95 was de wil er wel, maar de weg naar winst kon niet gevonden. Het spel oogde bij tijd en wijle wat chaotisch.

Het harde werken werd in de vierde set wel beloond. Via 25-27 namen de geelzwarten toch nog een punt mee naar de Vijfheerenlanden.