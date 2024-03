Column AWM: polderkoers live (te) volgen

36 minuten geleden

Sport 123 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MEERKERK/REGIO • Het verloop van de 1.2 profkoers Arno Wallaard Memorial (AWM) op zaterdag 13 april kan je op meerdere manieren volgen. Het beste is natuurlijk achter je beeldscherm vandaan komen en jezelf posteren langs de route in de Vijfheerenlanden en Alblasserwaard: de ware koersbeleving!

De polders, dijken en dorpjes in deze regio vormen een schitterend decor voor een sportief groots evenement als de AWM. Rust en stilte, dan dat heerlijke kabaal en spektakel van de koers, en dan weer rust en stilte.

RTV Utrecht

Maar stel, je wilt na het voorbijgaan van de koers het verdere wedstrijdverloop volgen, dan kan je inchecken op de online-uitzending op de socials van de AWM, maar zeker zo mooi is de live-covering van RTV Utrecht. Deze regiozender is een toegewijd partner van de polderkoers en zendt rechtstreeks uit op radio en tv. In de finishplaats heeft de zender zelfs een eigen hotspot ingericht van waaruit verslag gedaan wordt.

Telkens hoort de organisatie hoe mooi het peloton toont in een omgeving van een met water en slootjes vergeven weidegebied. En dan ook dat mooie Zouwe-natuurgebied, pure PR voor de streek. Stiekem is de uitzending ook één lange toeristische commercial voor dit poldergebied. De organisatie investeert in hun race met dure voorzieningen als beeldcamera’s op motoren en helikopterbeelden, waarmee tegelijkertijd het gebied gepresenteerd wordt.

En ’s avonds is er de uitgestelde uitzending op Eurosport. Dat wordt lekker slapen na zo’n fijne dag wielervertier.

De Toertocht

Die is al snel: op Tweede Paasdag 1 april! Start bij het voetbalveld van SV Meerkerk aan de Burggraaf. Er zijn zoveel verschillende afstanden: 11, 30, 60, 100 en 120 km, dat iedereen op zijn eigen manier lekker moe kan worden en na afloop een heerlijk polderbiertje kan achterover slaan, een voortreffelijk hersteldrankje op maat gemaakt voor de dorst na een AWM-Toertocht.

Neem daarbij nog eens de polderpuzzeltocht voor de jeugd en voor de hardrijders de AWM-KOM, dan weet je dat de banden opgepompt moeten worden en de zeem in het vet moet.