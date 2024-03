met korte video

SNA herstelt zich en houdt kampioenskansen gaaf

20 minuten geleden

HARDINXVELD-GIESSENDAM • SNA heeft zich hersteld van de nederlaag van een week eerder. De Bleskensgraafse volleybalsters wonnen met 0-4 van OKK’70 2 en houden de koppositie in de 1e klasse C in het vizier.

SNA staat drie punten achter op Next Volley 4, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

In Hardinxveld konden de bezoekers vijf punten bijschrijven, al ging dat met name in de eerste en derde set niet bepaald gemakkelijk: 23-25, 12-25, 22-25 en 15-25.