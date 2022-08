Maand lang gratis tafeltennissen bij HTV

8 aug, 07:55

HOORNAAR • HTV gaat weer van start op 23 augustus. Er wordt elke dinsdagavond getafeltennist in Het Bruisend Hart van 20:00 tot 23:00 uur (jeugd van 20:00-21:00 uur).

Om kennis te maken met de tafeltennissport en om sfeer te proeven bij HTV zijn junioren en senioren welkom om een maand op proef gratis mee te doen.

Tafeltennis is een sport voor jongeren en volwassenen die actief en gezond bezig willen zijn. Tafeltennis is een ideale mix van individuele- en teamsport. Snelheid, behendigheid en tactiek zijn kenmerken van deze sport. Tot op hoge leeftijd kan deze tak van sport beoefend worden en de kans op blessures is vrijwel uitgesloten.

Voor meer informatie:

www.htv.one