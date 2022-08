• Remco Schouten soleert naar de zege in de Ronde van Noordeloos.

IJzersterke Remco Schouten op herhaling in Ronde van Noordeloos

1 aug, 22:06

Sport Fotoseries 216 keer gelezen

NOORDELOOS • In 2019 werd de laatste Ronde van Noordeloos verreden. Winnaar: Remco Schouten. ‘After corona’ werd het peloton maandagavond dan eindelijk weer weggeschoten voor de deur van dorpscafé Het Zwarte Paard. En opnieuw was het Gouwenaar Schouten die kwam, zag en overwon.

De immer sfeerrijke Ronde van Noordeloos -snel rondje, veel publiek- vormde helaas geen uitzondering op het beeld dat het hele wielerseizoen al te zien is: veel inschrijvers, maar ook veel afmelders. Uiteindelijk stonden er zo’n 40 renners aan het vertrek, van wie de Krimpenerwaarders Remco Schouten en Piotr Havik en de Fries Stef Krul de koers over 100 ronden kleur gaven. Zij namen al vrij vroeg de benen.

Jarri Stravers (Groot-Ammers) en Sander Lodder zagen het gevaar, maar kregen het gat niet dicht. Ook twee pogingen waarbij Jan van Arckel-coureur Antonie van Noppen betrokken was, liepen op niets uit.





Er wordt verdraaid ha

rd gekoerst in de Ronde van #Noordeloos. #hetkontakt pic.twitter.com/bf868vOEIP — Rick den Besten (@RickdenBesten) August 1, 2022

Gedubbeld

Het verschil schommelde lange tijd rond de halve minuut. Maar richting de finale kreeg het peloton een ronde aan de broek.

In de laatste vijf ronden waren de straten van Noordeloos voor het leidende trio. De ijzersterke Remco Schouten had de leidersprijs toen al lang en breed op zak, maar wilde meer. Pats, weg was de voormalig inwoner van Ammerstol. Zijn medevluchters hielden de benen stil en zagen Schouten pas aan de finish terug.

Verkeerd gegokt

“Ik ging er van achteruit vol overheen en had meteen een flink gat. Ja, dit rondje ligt me wel goed”, sprak Schouten met gevoel voor understatement.

Streekgenoot Piotr Havik (Bergambacht) kon er vrede mee hebben. “Mijn benen waren niet goed genoeg. Remco was de sterkste.” Dat moest ook nummer twee Stef Krul erkennen. “In de finale moet je wel eens gokken. Ik gokte vandaag verkeerd.”

Uitslag elite/beloften: 1. Remco Schouten; 2. Stef Krul; 3. Piotr Havik; 4. Marien Bogerd; 5. Roy Duijvesteijn; 6. Jordi Talen; 7. Niels Immerzeel; 8. Tom Wijfje; 9. Harry Sweering; 10. Bas van Belle.

Startlicentie: 1. Peter Visscher; 2. André Huijzer; 3. Harmen Brandwijk; 4. Jacco van Hooren; 5. Maarten Molenaar.

Nieuwelingen: 1. Fitz Potter; 2. Antoine Quint; 3. Maurits Buiter.

Vrouwen: 1. Inez Beijer; 2. Hannah van Boven; 3. Paulien Koster.