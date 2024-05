Interesse in de lokale politiek? Volg de cursus Politiek Actief

1 uur geleden

Nieuws 128 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

VIJFHEERENLANDEN • Weleens met de gedachte gespeeld om de politiek in te gaan, maar geen idee hoe dit aan te pakken? Misschien biedt de cursus Politiek Actief uitkomst. De vierdelige cursus start op 17 juni.

De cursus wordt georganiseerd door de gemeente Vijfheerenlanden. Die stelt dat het programma ook interessant is voor mensen die interesse hebben om erachter te komen hou dat nou allemaal werkt, die lokale politiek. Achtergrond, kennis, leeftijd en ervaring zijn niet belangrijk, iedereen is welkom.

Hoe ziet de cursus eruit?

De cursus start op 17 juni met een welkomstwoord van burgemeester Sjors Fröhlich. ‘Na een korte kennismaking duiken we verspreid over de avonden de theorie in. Hoe wordt Nederland bestuurd? En hoe gaat dat bij de gemeente? Hoe werkt de besluitvorming? Hoe zit dat met coalitie en oppositie? Wat is de rol van een raadslid? Hoe kom je in de raad? Allemaal vragen die aan bod komen’, stelt de gemeente.

Men vervolgt: ‘Maar het is niet enkel de theorie die centraal staat. Deelnemers gaan in gesprek met elkaar, gaan speeddaten met raadsleden en bezoeken een raadsvergadering. Daarnaast gaan we aan de slag met de kunst van een goed debat. Een mooie combinatie van theorie en praktijk.’

De cursusavonden zijn op 17 juni, 24 juni, 4 juli (volgen raadsvergadering) en 8 juli van 20:00 uur tot 22:00 uur. Alle bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis in Meerkerk aan de Prinses Marijkeweg 1 in Meerkerk. Aanmelden kan via griffie@vijfheerenlanden.nl.