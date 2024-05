Fietsster (82) uit Alblasserdam gewond in Nieuw-Lekkerland

1 uur geleden

112 197 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUW-LEKKERLAND • Een 82-jarige fietsster uit Alblasserdam is dinsdag gewond geraakt bij een ongeval op de kruising van de Planetenlaan met de Mattenbies in Nieuw-Lekkerland.

Een personenauto kwam vanuit de Mattenbies en wilde naar de Planetenlaan. De 20-jarige bestuurster uit Nieuw-Lekkerland zag bij het kruisen van het fietspad een fietsende vrouw over het hoofd, waarna zij viel.

Het slachtoffer had onder meer een hoofdwond. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse voor hulp. De vrouw is verzorgd in de ambulance maar hoefde niet naar het ziekenhuis te worden gebracht. De politie heeft bemiddeld en geholpen bij het invullen van de schadeformulieren.