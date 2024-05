Dames 1 van Volley Meerkerk ondergaat metamorfose, die bijna compleet is

MEERKERK • Het eerste damesteam van Volley Meerkerk’95 komt ook komend seizoen uit in de eerste divisie. Het team komt er echter heel anders uit te zien dan afgelopen seizoen, vanwege het vertrek van vijf speelsters en trainer Michel Klappers.

De selectie voor het seizoen 24/25 begint al prima vorm te krijgen. Allereerst is de club blij te melden dat de rol van hoofdtrainer- en coach wordt ingevuld door verenigingsman René Versteeg. Versteeg was al meerdere seizoenen betrokken bij D1 als assistent.

Afgelopen seizoen leidde hij het tweede damesteam van Volley Meerkerk, maar na het behalen van zijn VT4-licentie maakt hij nu de logische stap naar D1. Ook is Versteeg al vijf seizoenen actief als trainer bij de volleybalschool in Sliedrecht.

Mooie uitdaging

René: “Een mooie uitdaging om als hoofdtrainer bij deze club aan de slag te gaan, waar ik enorm veel zin in heb. Organisatorisch is alles prima geregeld en de mix van ervaren speelsters en jonge talenten spreekt me erg aan. We gaan de komende seizoenen aan de slag om weer een stabiele eerste divisieploeg te worden, waarin ook ruimte zal zijn voor de ontwikkeling van de eigen talenten van deze club.”

Van WHV komt trainer Niels Reder over om de rol van assistent te gaan vervullen. Niels stond de afgelopen seizoenen aan het roer van de damesselectie van WHV, waarmee hij dit seizoen promotie naar de derde divisie realiseerde.

Goed fundament

Met het aanblijven van Anouschka Rijke-Doedijns, Lise Versteeg, Ramona Overdijk, Noa Middelkoop, Daphne van IJzeren-de Gans, Kim Koster en Renate Ouderkerk is er een goed fundament voor het nieuwe seizoen. Voorts is de selectie verder verjongd, want het team is onlangs uitgebreid met drie talentvolle speelsters: middenspeelster Rosalie Vis (D2), passer-loper Mariëtte Vilier (VCV) en libero Noesja Beçiri (Limes).

Het team is wel nog hard op zoek naar een spelverdeelster om de metamorfose helemaal compleet te maken. Belangstellenden kunnen zich melden via technischecommissie@volleymeerkerk.nl. Voor meer informatie: www.volleymeerkerk.nl.