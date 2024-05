Vrouw ernstig gewond nadat ze met bakfiets in Brandwijk te water raakte

33 minuten geleden

112 1.197 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

BRANDWIJK • Een vrouw raakte donderdagmiddag ernstig gewond nadat ze met haar bakfiets in Brandwijk te water raakte.

Onder meer een traumahelikopter ging ter plaatse om medische hulp te bieden. Het ongeluk gebeurde langs de Kerkweg, tussen de brandweerkazerne en de Brandwijksedijk.

De vrouw kwam met haar hoofd op het asfalt terecht. Zij is onder begeleiding van een trauma-arts naar het EMC in Rotterdam overgebracht. In de bakfiets zat ook een aantal kinderen.

Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Of de kinderen verwondingen opliepen of ongedeerd bleven is niet bekend.

Geen sporen op een botsing

De bakfiets is door de politie uit het water getrokken. Hoe het kon dat de vrouw te water raakte is niet bekend. Er zijn geen sporen die wijzen op een botsing met een ander voertuig.

Op de bakfiets zit nauwelijks schade, waardoor het niet mogelijk is dat ze door iets is geraakt, meldt de politie. Er zijn geen getuigen die gezien wat er is gebeurd.

Tekst: Twan Beukers