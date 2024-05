Vrachtwagen gekanteld bij oprit A15 Papendrecht en Oud-Alblas

PAPENDRECHT • Bij de oprit naar de A15 vanaf de N214/N3 bij Oud-Alblas en Papendrecht is woensdagochtend een vrachtwagen gekanteld.

De oprit van de A15 richting Rotterdam is daardoor dicht. Een ambulance is ter plaatse geweest voor de vrachtwagenchauffeur. Een bergingsbedrijf is ter plaatse en maakt een plan om de gekantelde vrachtwagen te bergen.

Er komt een schoonmaakmachine op locatie vanwege gelekte olie in de berm.

Door het ongeval ontstond veel file in de Alblasserwaard.