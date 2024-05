Korfbalvereniging Triade uit Langerak helpt Poolse korfbalvereniging uit Wroclaw

Sport











LANGERAK • Twee spelers van KV Triade spelen door de verhuizing van hun gezin voor een Poolse korfbalvereniging in Wroclaw.

Triade heeft daarom gekeken of de vereniging nog iets kon betekenen voor deze korfbalvereniging in Polen. “Al snel waren we eruit en hebben we besloten om 10 ballen te sponsoren, waaronder twee k4 ballen, zodat ook de jeugd in Polen meer materiaal zou hebben. En achtk5 ballen voor de senioren”, meldt Triade.

Komend weekend speelt de Poolse club voor de beker aldaar. “Wij wensen ze daar veel succes in en hopen dat onze bijdrage hen kan helpen om beter te trainen!”