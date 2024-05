Dorpskamer van Noordeloos viert jubileum met optreden van de Rollator Dansgroep

NOORDELOOS • De Dorpskamer van Noordeloos vierde deze week het vijfjarig jubileum. Dit gebeurde met een afwisselend programma.

Het spel ‘hoedje op, hoedje af’ werd gedaan, bijzondere gasten Jan en Wilma kwamen langs en er was een spetterend optreden van de rollator dansgroep. De ochtend werd afgesloten met een maaltijd van pannenkoeken, die door vrijwilligers gebakken waren.

In Noordeloos worden wekelijks op de woensdagochtend gezellige activiteiten georganiseerd in de Dorpskamer.

De Dorpskamer-activiteiten worden georganiseerd in het Noorderhuis, elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur is iedereen welkom. De werkgroep zorgt voor een programma met voor ieder wat wils. Voor meer informatie: Klazien de Groot via 06-18150641.