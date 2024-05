Raad Molenlanden stelt vragen bij opheffen woonbestemming

GROOT-AMMERS • Er was donderdagavond lof voor de Stichting Julianapark, die in Groot-Ammers een klein park gaat beheren. Toch stelden Molenlandse raadsleden ook vragen over het plan. ‘Het gebeurt niet vaak dat we een woonbestemming opofferen voor groen.’

Het Julianapark ligt tussen de Julianastraat en de Voorstraat en had bij de gemeente nog de bestemming ‘wonen’. Al enige jaren is het stuk grond in gebruik als een plek om te recreëren, met bomen, een voetbalveld en volleybalveld.

Stichting

De Klankbordgroep Ons Ammers heeft de gemeente Molenlanden gevraagd de bestemming te laten aansluiten bij de huidige functie. Voor het beheer is een stichting gevormd.

Woonvisie

Alle fracties zijn lovend over het initiatief en het plan. Maar SGP’er Bas de Groot plaatste wel een kanttekening. ‘Het gebeurt niet vaak dat we een woonbestemming opofferen voor groen. We hopen dat alle woningbouwplannen gerealiseerd worden, dat we de aantallen halen die we opgenomen hebben in de woonvisie.”

Voldoende locaties

Ook de ChristenUnie, die aangaf voldoende groen in de kernen belangrijk te vinden, vroeg zich af of bouwplannen niet in gevaar komen. Wethouder Arco Bikker kon Stam en De Groot geruststellen. Hij meldde dat er voldoende locaties overblijven waar voor de woonbehoefte gebouwd kan worden.

Gat in begroting

CDA’er Maarten Klink wees erop dat de locatie ooit een woonbestemming kreeg om een gat in de begroting te dichten. “Ontstaat er nu een gat, moeten we het afboeken?” Ook Ferry van der Koelen (Progressief Molenlanden) wilde weten of het besluit financiële consequenties heeft voor de begroting.

Afwaarderen

Bikker legde uit waarom een bestemmingsplanwijziging wenselijk is. “Als het park de bestemming wonen houdt, zou je bij een handhavingsverzoek moeten handhaven.” Ook bevestigde hij dat de toenmalige gemeente Liesveld de locatie ooit woonbestemming gaf om een gat in de begroting te dichten. “Maar het is veelzeggend dat niemand daarna heeft gezegd: we gaan daar bouwen. Daarnaast moesten we plannen met bestemming wonen waar je niet veel mee deed afwaarderen, om een reële waarde te hebben. De waarde ligt nu ergens op agrarisch-plus.”

Bomen behouden

De wethouder noemde de plek verder niet erg geschikt om te bouwen. “Als je woningen toevoegt heb je een uitdaging: je zit tegen de dijk.” Ook aan de andere kant is het maken van een ontsluiting niet eenvoudig, volgens Bikker. Verder beloofde hij zoveel mogelijk bomen te behouden.

Wisselgeld

Het CDA vroeg zich verder af of het college de provincie heeft gevraagd de locatie als wisselgeld te gebruiken voor woningbouw elders. Na een ontkennend antwoord vroeg Klink: “Het lijkt me dat dat eerst moet. Als we nu al wegbestemmen, heb je straks die hefboom niet meer.” Zowel de wethouder als andere raadsleden zagen geen heil in het idee van Klink.

Hamerstuk

Uiteindelijk bleek het onderwerp voor alle raadsleden een hamerstuk, wat betekent dat verdere bespreking tijdens de raadsvergadering op dinsdag 28 mei niet meer nodig is.