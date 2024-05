• Een grutto landt in de Donkse Laagten op een landhek.

Staatsbosbeheer: Lentewandeling door weidevogelreservaat Donkse Laagten in Brandwijk

BRANDWIJK • Met de gids van Staatsbosbeheer een wandeling maken door het veenweidegebied Donkse Laagten in Brandwijk: dat kan zaterdag 4 mei.

Over de kades langs het Achterwaterschap lopen de deelnemers door het gebied: één van de weidevogelreservaten in Zuid-Holland, waar in het voorjaar veel weidevogels als grutto, tureluur en kievit te zien zijn. Het drassige land vormt een ideaal broedgebied.

Met wat geluk komen er zelfs wat pullen (jonge weidevogels) voorbij. Naast weidevogels is er oog voor de rijke cultuurhistorie en flora en fauna van het gebied. De wandeling voert langs eeuwenoude tiendwegen en houtkades, langs een eendenkooi en de Broekmolen.

Startpunt en aanmelden

De wandeling is van 10.00 tot 12.30 uur. De kosten zijn 10 euro (voor kinderen tot en met 12 jaar 7,50 euro). Het startpunt is bij de brug over de Boezem, aan de Zijdeweg tussen Oud-Alblas en Streefkerk.

Aanmelden: https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/lentewandeling-donkse-laagten