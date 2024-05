Landelijke intocht Sinterklaas dit jaar in Vianen: ‘Trots dat we hem in Vijfheerenlanden mogen ontvangen’

VIJFHEERENLANDEN • De landelijke intocht van Sinterklaas vindt dit jaar plaats in de gemeente Vijfheerenlanden. Op zaterdag 16 november zal de Goedheiligman in gezelschap van de Pieten voet aan wal zetten in Vianen.

Op maandag 11 november start het Sinterklaasjournaal, dat elke dag om 18:00 uur te zien is op NPO 3. De gemeente Vijfheerenlanden, dus niet alleen Vianen, zal hierin een grote rol spelen. De intocht zelf is traditiegetrouw ook vanaf 12:00 uur te zien op televisie.

Geweldige dag

Burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden reageert verheugd op het nieuws: “We zijn er trots op dat we Sinterklaas in onze gemeente mogen ontvangen. We zijn zelf ook jarig, want we bestaan dit jaar vijf jaar. Het is een eer dat Sinterklaas zijn eigen verjaardag in onze jarige gemeente wil vieren. We zullen Sinterklaas een warm welkom geven in Vianen en hem laten zien waarom wij zo trots zijn op wat Vijfheerenlanden te bieden heeft. Het wordt een geweldige dag.”