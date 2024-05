• Harmen Akkerman beschikt over ruime ervaring in de politiek.

Harmen Akkerman beoogd nieuwe wethouder Molenlanden

1 uur geleden

MOLENLANDEN • Harmen Akkerman is de beoogd nieuwe wethouder voor de SGP in het college van Molenlanden. Hij volgt Piet Vat op, die eerder aangekondigde te stoppen als wethouder.

Naar verwachting wordt Harmen op 11 juli formeel voorgedragen door de SGP-fractie. De raad neemt dan een besluit over zijn benoeming.

Ervaren bestuurder

Fractievoorzitter Corné Egas: “Wij zijn blij dat Harmen de opvolging van Piet Vat op zich wil nemen. Harmen is een ervaren bestuurder en brengt kennis en senioriteit mee. Met de inhoudelijke uitdagingen die in onze gemeente de komende jaren spelen, is Harmen de juiste persoon op de juiste plek voor ons.”

Raadslid

Harmen Akkerman is geen onbekende in de politiek. Hij was 8,5 jaar wethouder van de voormalige gemeente Giessenlanden en hield zich toen bezig met portefeuilles als financiën, Jeugd en Gezin, Onderwijs en Volksgezondheid. Daarvoor was hij ook raadslid en wethouder in de gemeente Gorinchem. Sinds maart 2022 is Harmen Akkerman als SGP raadslid weer nauw betrokken geraakt bij de politiek. Met de portefeuilles Participatie & integratie, Jeugdhulp, opvoeden en opgroeien, Volksgezondheid, WMO, Welzijn, Onderwijs(huisvesting) en Voedsel heeft hij een breed takenpakket.

Aan de slag

Harmen (66 jaar) woont met zijn vrouw in Hoornaar. Hij geeft aan: “Ik kijk ernaar uit om me de komende periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 in te zetten als wethouder van de gemeente Molenlanden. Piet Vat heeft de afgelopen jaren veel werk verzet. Ik ga graag aan de slag om wat hij heeft opgebouwd verder voort te zetten.”