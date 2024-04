Muziek bij de verhalen van Anne Frank en Schindler’s List: Fanfare Volharding geeft 4 mei concert in Noordeloos:

NOORDELOOS • De verhalen van onder meer Schindler’s List en Anne Frank, begeleid door Fanfare Volharding: dat staat 4 mei tijdens een concert in Noordeloos centraal.

Al langer had Fanfare Volharding het idee om deze oorlogsverhalen op muzikale wijze ten gehore te brengen. “Aankomende 4 mei staan we, misschien wel meer dan de afgelopen jaren, weer stil bij de verschrikkingen die oorlogen teweegbrengen’, vertelt voorzitter Peter Verheij. “Ik heb zelf de montage gemaakt. Als je er zo mee bezig bent, raakt het je al.”

Volharding vindt het daarom passend om een ‘4 Mei Concert’ te organiseren in het Noorderhuis. De herdenking op de Dam in Amsterdam krijgt bij aanvang een plaats in het programma. Na de twee minuten stilte wordt het Wilhelmus gespeeld. Bij de muziek die Volharding vervolgens speelt, zullen passende filmbeelden worden vertoond die de verhalen nog eens vertellen.

Vioolmuziek van Schindler’s List

“Het is wel spannend voor ons”, vult Peter Verheij aan. “Iedereen beleeft 4 mei op een eigen manier: wij vragen nu om dit samen met ons te beleven in het dorpshuis. Maar de eerste reacties die we krijgen zijn hartverwarmend en bemoedigend.”

“Zelf vind ik het bijzonder dat de vioolmuziek van onder meer Schindler’s List ook een plaats krijgt.”

De zaal gaat open om 19.30 uur, de toegang is gratis. De uitvoering duurt ongeveer anderhalf uur.