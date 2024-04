Aanmelding geopend voor de Af en Toe Kunstroute

7 minuten geleden

Nieuws 47 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUWPOORT/STREEFKERK • In Nieuwpoort, Groot-Ammers en Streefkerk wordt op maandag 20 mei, Tweede Pinksterdag, weer de Af en Toe Kunstroute gehouden. Mensen die kunst hebben of een bijzondere hobby of verzameling willen laten zien, kunnen zich tot 15 april aanmelden via contact@afentoe-kunstroute.nl..

Ook dit jaar vaart het voetveer Af en Toe tussen Groot-Ammers en Ammerstol. De Kunstroute duurt van 11.00 tot 17.00 uur.

Mensen uit de drie genoemde plaatsen die hun locatie beschikbaar willen stellen voor de Kunstroute, kunnen contact opnemen met Marja Eikelenboom via 06-25167449 of Matzy van Harten via 06-38897113.

Alle deelnemers betalen een kleine bijdrage van 5 euro om folders en posters te drukken en om de website in de lucht te houden. Vragen kunnen worden gesteld via contact@afentoe-kunstroute.nl of bij één van bovengenoemde personen.