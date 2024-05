Mariandel Robbertsen uit Noordeloos vraagt raad lichtvervuiling aan te pakken

MOLENLANDEN • Met ruim 100 handtekeningen onder de arm vertelde Mariandel Robbertsen uit Noordeloos donderdag aan de Molenlandse raadsleden waarom lichtvervuiling een probleem is. ‘Wat is dit voor Las Vegas gedoe?’

Robbertsen liet een schilderij van Vincent van Gogh zien: ‘De Sterrennacht’. Ze vertelde erbij dat we de sterren in Nederland steeds minder goed kunnen zien, als gevolg van lichtvervuiling. In Gorinchem, Noordeloos en Hoornaar haalde ze ruim 100 handtekeningen op van mensen die ook vinden dat maatregelen nodig zijn, in het belang van mensen, flora en fauna.

Ritme verstoord

“Als ik door mijn omgeving wandel zie ik van grote afstand een groot scherm met lichtreclame oplichten bij Gorinchem”, aldus Robbertsen. “Ik vraag me dan af: wat is dit voor Las Vegas gedoe? Het heeft negatieve effecten op mensen, de aanmaak van melatonine. Bij nachtdieren wordt het ritme verstoord, vogels raken gedesoriënteerd. Donker is, net als stilte, een kwaliteit die bescherming verdient.”

Gorcum stimuleren

De inspreekster droeg ideeën aan: “U kunt een lichtplan opnemen in uw omgevingsvisie, bedrijven stimuleren om te werken met bewegingsmelders, uw licht opsteken bij het Platform Lichthinder. Ook kunt u burgers stimuleren om hun tuinverlichting te dimmen. Of beter: helemaal uit te doen. Ik zou het helemaal prachtig vinden als u Gorcum zou stimuleren om wat aan die vreselijke lichtschermen te doen.”

Zaadje geplant

CDA’er Maarten Klink reageerde: “Wat u zegt is heel herkenbaar. Ik denk dat in deze zaal een zaadje is geplant.”