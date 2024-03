Papendrechtse N3-brug over Merwede gaat dicht van woensdag- op donderdagnacht

24 minuten geleden

PAPENDRECHT • Rijkswaterstaat voert vanaf woensdagavond 3 april 22.00 uur tot donderdagochtend 05.00 uur een zogenaamde ballastproef uit op de Merwedebrug bij Papendrecht, ook wel Papendrechtse brug genoemd. De brug is hierdoor in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.

Er zijn omleidingen voor het wegverkeer en het openbaar vervoer. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd.

De omleiding voor het wegverkeer is langs en boven de weg aangegeven. Het auto- en vrachtverkeer en openbaar vervoer worden omgeleid via de snelwegen A16/A15 bij knooppunt Ridderkerk.

Sommige toeleidingswegen kunnen al om 21:00 uur dichtgaan. Dit gebeurt om ervoor te zorgen dat al het verkeer tijdig van de weg is voordat de brug wordt afgesloten.

Tijdens de nachtafsluiting van 3 op 4 april is het fietspad gewoon open voor (brom)fietsers en voetgangers. Tijdens de stremming wordt de brug niet bediend voor de scheepvaart.

Met de betrokken veiligheidsregio’s zijn afspraken gemaakt over het passeren van de brug zodat de hulpverlening op peil blijft.

Ballastproef

De Papendrechtsebrug is aangelegd in de jaren zestig. Vanwege de leeftijd van de brug voert Rijkswaterstaat een constructieve analyse uit van het vaste gedeelte van de brug. “Met deze analyse berekenen we of de brug nog veilig is en voldoet aan de huidige normen en richtlijnen in combinatie met de huidige belasting van de brug”, meldt Rijkswaterstaat. In de afgelopen dagen zijn sensoren aangebracht op de brug om de impact van het verkeer op de brug te meten.

Tijdens de ballastproef worden met twee verschillende vrachtwagens ritten uitgevoerd om deze meetsensoren te kunnen controleren en kalibreren. De meetdata uit deze sensoren worden uiteindelijk gebruikt voor de constructieve analyse van de brug.