Opa uit Molenlanden veroordeeld voor betasten kleindochters

4 minuten geleden

Nieuws 14 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN • Voor het betasten van twee kleindochters is een 75-jarige opa uit een van de kernen van de gemeente Molenlanden veroordeeld anderhalve maand voorwaardelijke celstraf en 40 uur taakstraf. Van ontucht met een derde kleinkind sprak de rechtbank de verdachte vrij.

Door een ‘kronkel in zijn hoofd’ zou de verdachte zich bij het zien van vrouwelijk bloot moeilijk in hebben kunnen houden. Zelfs als het ging om zijn eigen kleinkinderen.

Zo betastte de bejaarde opa zijn ongeveer 10 jaar oude kleinkind in 2021 toen het meisje bij hem thuis achter de piano zat. Haar rug was grotendeels ontbloot. “Ik pakte haar beet en heb haar even onder haar kleding aan de borsten aangeraakt”, bekende hij tijdens zijn rechtszaak.

Op een ander moment dat jaar ging hij ook bij een nog jongere kleindochter met zijn handen onder haar kleding. Dat gebeurde toen het meisje op de grond aan het spelen was. De opa betastte haar op verschillende plekken.

Derde kleindochter ging praten

Nadat deze ontucht binnen de familie bespreekbaar werd gemaakt en er aangifte volgde, ging ook een derde kleindochter praten. Aan haar moeder vertelde ze wat er al in 2016 zou zijn gebeurd.

Volgens het OM ‘een betrouwbare en gedetailleerde’ verklaring, die bovendien sterk leek op wat met de twee andere kleindochters was gebeurd. Bovendien was het meisje ‘emotioneel’ bij de onthulling van het vermeende geheim, was ze zich anders gaan gedragen op school en kreeg ze paniekaanvallen.

Onvoldoende bewijs voor derde aanklacht

Voor de rechters waren die constateringen echter onvoldoende bewijs, ook omdat de verdachte deze misbruikzaak juist stellig ontkende. “Het kunnen allemaal aanwijzingen dat het waar is wat ze heeft verteld, maar het is onvoldoende als steunbewijs”, zeiden ze en spraken de opa vrij van deze derde misbruikzaak.

Daarmee kwam het oordeel lager uit dan de eerder door het OM geëiste 90 dagen cel, waarvan 87 dagen voorwaardelijk, en 120 uur taakstraf. De rechters legde in plaats daarvan anderhalve maand voorwaardelijke cel op en 40 uur taakstraf. Daarbij speelde mee dat de oude man verminderd toerekeningsvatbaar was.

“De familiebanden, maar ook het kerkelijke en sociale leven van de verdachte zijn mogelijk onherstelbaar ontwricht”, lichtten zij het vonnis toe. “Hij heeft inzicht in de onjuistheid van zijn handelen en lijkt welgemeende spijt te hebben. Ook hebben we gelet op zijn leeftijd.”

De 75-jarige man hoeft dus niet terug naar de cel, maar moet wel behandeling blijven volgen. Ook moet hij contacten met minderjarigen voorkomen.