Keramiek tentoonstelling Beeldspraak in Noordeloos

NOORDELOOS • Van Pasen tot Pinksteren exposeert Nel Houweling 20 van haar unieke keramische beelden in de Ontmoetingskerk van Noordeloos.

Via de amateurkunstvereniging Goed Gezien, Goed bekeken is er een contact ontstaan tussen Nel en Michel Pantekoek en op voorstel van Nel zullen de beelden vergezeld gaan van de gedichten die Ad van der Rhee bij deze beelden heeft gemaakt.

Mede aanleiding hiertoe was het boekje Beeldspraak, dat ooit van een aantal beelden en bijbehorende gedichten was gemaakt.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling zal een boekje van alle 48 tot nu toe van gedichten voorziene beelden van Nel in een beperkte oplage worden gedrukt bij Drukkerij Gelderblom in Oud-Alblas. De netto opbrengst van de verkoop hiervan zal ten goede komen van Johan Bals . Hij is oud inwoner van Oud-Alblas en momenteel piloot bij de MAF.

De boekjes kunnen bij voorintekening worden besteld via akvdrhee@solcon.nl. De kosten zullen 9 euro per boekje bedragen.