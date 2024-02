Lekdijk blijft pijnpunt in aanleg glasvezel: Glasvezel Molenwaard langs de deur om gedoogverklaring te laten tekenen

MOLENLANDEN • Honderden bewoners van de Lekdijk tussen Langerak en Kinderdijk hebben nog geen toestemming geven voor de aanleg van glasvezel. Stichting Glasvezel Molenwaard gaat langs de deur om toch de benodigde handtekeningen binnen te halen.

Het gaat in totaal om ongeveer vijfhonderd adressen. De gedoogverklaring houdt in dat de eigenaar toestemming geeft aan de aannemer om het perceel voor de aanleg van glasvezel te betreden.

Als één bewoner weigert, gaat het niet door

Doordat de route van het glasvezelnetwerk het bestaande nutstracé volgt, is het nodig dat iedere aanliggende eigenaar toestemming moet geven om de aanleg op het hele tracé door te laten gaan. Als één bewoner weigert, kunnen de daarna komende woningen niet aangesloten kunnen worden.

“Dit is een unieke kans om ook in dit deel van het buitengebied snel internet via glasvezel te realiseren. En dan ook nog eens gratis”, stelt bestuurslid Joop Broer. “Het zou ontzettend zonde zijn van de tijd en energie die hierin is gestoken om dit mogelijk te maken. Andere investeerders gaan hier nu en in de toekomst echt niet aan beginnen.”

Langs de deur

De aannemer wil in april starten met de aanleg.

Leden van Glasvezel Molenwaard gaan de komende maanden langs de deur om bewoners langs het Lekdijktracé aan te sporen de gedoogverklaring te ondertekenen. Zij kunnen zelf ook contact opnemen om aan te geven dat ze hun handtekening willen zetten. Dit kan via info@glasvezelmolenwaard.nl.

2400 adressen voorzien van glasvezel

De aanleg van glasvezel in voormalig Molenwaard vordert ondertussen gestaag. Inmiddels zijn ruim 2400 adressen voorzien van een glasvezelverbinding. Dit gaat vooral over de dorpen in het binnengebied, van Goudriaan tot Oud-Alblas.

Aanleg B-oneven en Graafdijk-oost half februari



De adressen langs de B-oneven in Ottoland en de Graafdijk-oost waar even geen glasvezel dreigde te komen, worden in het eerste kwartaal van dit jaar voorzien van snel internet. Na de nodige voorbereiding is er een vergunning afgegeven. De aannemer verwacht in de tweede helft van februari te starten met de aanleg.