Bestuurswisseling bij Da Capo Giessenburg: Trudie maakt plaats voor Evita

34 minuten geleden

GIESSENBURG • In de ledenvergadering van vorige week heeft Trudie Loggen afscheid genomen als bestuurslid van muziekvereniging Da Capo uit Giessenburg.

De afgelopen 38 jaar, sinds oprichting van Da Capo, heeft zij met veel enthousiasme diverse taken vervuld. Voorzitter Henk Stam bedankt Trudie voor haar enorme inzet en bijdrage aan de vereniging. Zij is overigens nog niet uit beeld, want Trudie blijft veel van haar vrijwilligerstaken uitvoeren.

Daarnaast verwelkomde Da Capo Evita Hoogendoorn als kersvers algemeen bestuurslid.