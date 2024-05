Presentatie boekje ‘Een eeuw dieselgemaal Polder Sliedrecht in Bleskensgraaf’

BLESKENSGRAAF • Onder grote belangstelling is vrijdag het boekje ‘Een eeuw dieselgemaal Polder Sliedrecht in Bleskensgraaf’ gepresenteerd. Dit gebeurde in het gelijknamige gemaal.

De schrijver Jan Boele overhandigde de eerste exemplaren aan wethouder Maarten van Helden van de gemeente Molenlanden, wethouder Ton Spek van de gemeente Sliedrecht en heemraad Henk van ’t Pad van Waterschap Rivierenland.

Dieselgemaal bestond een eeuw

De aanleiding voor de presentatie was dat het dit jaar een eeuw geleden is dat de motor van dieselgemaal Polder Sliedrecht in Bleskensgraaf voor het eerst in werking ging. En hij functioneert nog steeds! Jan Boele legde tijdens de presentatie uit waarom het water van deze Sliedrechtse polder sinds ongeveer 1369 in Bleskensgraaf in de Alblas wordt geloosd.

Het dieselgemaal van de polder Sliedrecht maalde tussen 1924 en 1978 het overtollige water uit die polder via de Sliedrechtse Binnenvliet richting de Alblas. Het is dit gemaal dat de moeilijke jaren van de Tweede Wereldoorlog overleefde en een belangrijke bijdrage leverde aan het wegmalen van het vele water tijdens de watersnoodramp van 1 februari 1953. Vanaf 1978 nam een elektrisch gemaal die rol over en bleef het dieselgemaal dankzij de inzet van machinist Jan Verstoep functioneren.

Voor toekomstige generaties bewaren

In het boekje wordt de lezer meegenomen in wat het bestuur van polder Sliedrecht deed om het water in de polder op het juiste peil te houden en wat het bestuur en de vrijwilligers van de Regionale Gemalenstichting Alblasserwaard en Vijfheerenlanden sinds 2005 doen om dit unieke dieselgemaal als een cultuurhistorische parel voor toekomstige generaties te bewaren.

Het boekje is voor de prijs van 5 euro te koop in dieselgemaal Polder Sliedrecht aan de Abbekesdoel 93a in Bleskensgraaf, op elke derde zaterdag van de maand tussen 10.00 en 16.30 uur. Meer informatie staat op de website www.gemalenalblasserwaardvijfheerenlanden.nl.