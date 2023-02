Toch aanleg glasvezel deel Graafdijk Oost in Molenaarsgraaf en B oneven in Ottoland

do 16 feb 2023, 12:37

OTTOLAND/MOLENAARSGRAAF • De adressen Graafdijk Oost 1 tot en met 58 in Molenaarsgraaf en B21 tot en met B133 in Ottoland worden toch voorzien van glasvezel. Digitale Stad, de gemeente Molenlanden en Stichting Glasvezel Molenwaard hebben daar een akkoord over bereikt.

Digitale Stad, verantwoordelijk voor de aanleg van glasvezel in het deel van de voormalige gemeente Molenwaard die deze voorziening nog niet heeft, gaf in april vorig jaar aan vanwege hogere kosten door bodemverontreiniging de 116 adressen niet te voorzien van glasvezel.

De afgelopen periode is er intensief contact geweest tussen de gemeente Molenlanden en de Stichting Glasvezel Molenwaard. Dit heeft er in geresulteerd dat Digitale Stad, de gemeente en de stichting ieder een bijdrage gaan leveren in de extra kosten.

Plan van aanpak

Hiermee wordt het mogelijk om alsnog glasvezel aan te leggen aan de Graafdijk Oost en de B-oneven. In de komende weken wordt samen met alle betrokkenen een plan van aanpak uitgewerkt. Voor de start van de aanleg zullen alle betreffende bewoners benaderd worden voor hun (benodigde) instemming, om de aanleg van glasvezel via tuin of oprit naar de woning mogelijk te maken..

Indien bewoners of betrokkenen vragen hebben over aanleg van glasvezel dan is Digitale Stad bereikbaar via 085-0711944 of info@digitale-stad.nl.