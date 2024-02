Onvergetelijke Lunchclub Molenlanden: samen lunch bereiden, praten en eten

MOLENLANDEN • In de gemeente Molenlanden start op dinsdag 19 maart start de Onvergetelijke Lunchclub. Hier gaan mensen met dementie en hun naasten zelf aan de slag om een heerlijke driegangen lunch te bereiden en vervolgens samen te eten. Plezier, gezelligheid en het ontmoeten van lotgenoten staan centraal.

Gerjoke Wilmink, directeur bestuurder Alzheimer Nederland: “Eén op de vijf mensen krijgt dementie. De diagnose is heel erg verdrietig, maar het betekent niet dat het leven direct ophoudt. Veel mensen raken in een isolement, vanuit schaamte of een gevoel op hun tenen te moeten lopen. Terwijl zo lang mogelijk meedoen en je waardevol voelen juist belangrijk is, voor ieder individu. Eenvoudigweg plezier beleven aan wat nog wél kan. Bij de Onvergetelijke Lunchclub kan dat. Ieder binnen de eigen mogelijkheden en in een veilige en prettige omgeving.”

Samenwerking

De onvergetelijke Lunchclub wordt mede mogelijk gemaakt door restaurant De Burgmeester aan de Kerkstraat 8 in Bleskensgraaf. Zij stellen hun goed uitgeruste, ruime keuken ter beschikking voor de bijeenkomsten van de Onvergetelijke Lunchclub Molenlanden.

De Onvergetelijke Lunchclub wordt iedere zes weken georganiseerd van 11.00 uur tot 14.00 uur. Er is ruimte voor maximaal tien koppels per keer. De bijdrage is 10 euro per persoon per keer. Dit is inclusief driegangenlunch, welkomstdrankje en koffie of thee na.

Opgeven kan bij Daniël Dik via e-mail: d.dik@planet.nl of telefonisch: 06-51261670. Voor meer informatie: Arie Slob van Alzheimer Nederland via e-mail: mrarieslob@hetnet.nl of telefonisch: 06-51173181.

Alzheimer Nederland is nog op zoek naar twee enthousiaste vrijwilligers. Zij kunnen zich melden via bovenstaande contactgegevens.