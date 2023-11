Geen kerstattentie van Smit’s Stichting voor 75+’ers in Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk

NIEUW-LEKKERLAND • Omdat de gemeente Molenlanden geen adresgegevens verstrekt heeft van inwoners van Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk die in aanmerking zouden kunnen komen voor een Kerstattentie van de Smit’s Stichting, kan deze actie dit jaar niet doorgaan.

Sinds jaar en dag wordt er een kerstattentie bezorgd bij de inwoners van de kernen Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk van 75 jaar en ouder, die niet via een kerkelijke instantie of op een andere wijze een kerstattentie ontvangen.

Het plaatselijk Overlegorgaan Ouderen (O&O) maakte zich jarenlang sterk om deze actie te kunnen realiseren, hierbij geholpen door het plaatselijke bedrijfsleven door middel van giften. De kerstattentie wordt altijd samengesteld door vrijwilligers en de benodigde producten worden ingekocht bij de plaatselijke middenstand.

Door de verschillende instanties die vertegenwoordigd zijn in het O&O wordt ieder jaar zorgvuldig uitgezocht en gecontroleerd of niemand vergeten wordt. De L. & N. Stichting vraagt hiervoor jaarlijks de NAW-gegevens op van de 75+’ers bij de gemeente Molenlanden.

“Helaas is de gemeente Molenlanden van mening dat deze gegevens, in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), niet meer verstrekt mogen worden”, aldus voorzitter Jan Simons van de Smit’s Stichting.

Daarmee komt er een einde aan de bezorging van een kerstattentie bij de ongeveer 300 ouderen die hiervoor in aanmerking komen. “De vrijwilligers stonden al klaar om aan de slag te gaan”, vervolgt Jan Simons.

“Wij betreuren het ten zeerste dat wij deze traditie, die in het teken stond van een blijk van aandacht voor de ouderen in Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk in de kerstperiode, niet kunnen voortzetten. Wij gaan na of, en op welke wijze, voortzetting in 2024 eventueel mogelijk is.”

Voor nu bedankt de Smit’s Stichting het plaatselijke bedrijfsleven voor de financiële middelen om dit mogelijk te maken en alle vrijwilligers die zich jarenlang met hart en ziel hebben ingezet om dit te realiseren.

De gemeente Molenlanden betreurt de gang van zaken. “Het is ons niet op tijd gelukt om op tijd een goede oplossing te vinden voor het veilig verstrekken van adressen aan de Smit’s Stichting”, legt een woordvoerder van de gemeente uit. “We vinden het heel erg dat 300 ouderen hier de dupe van worden. Jarenlang heeft de Stichting zich met vrijwilligers en ondernemers ingezet om dit mogelijk te maken.”

De gemeente moet zich echter houden aan regels om zorgvuldig om te gaan met adressen van inwoners die zij beheren. “Maar dit mag natuurlijk niet in de weg staan van zo’n mooi initiatief. We waren al bezig om advies in te winnen hoe we adressen kunnen verstrekken zonder de wet te overtreden. Dit heeft te lang geduurd om de kerstactie dit jaar mogelijk te maken. De gemeente gaat op korte termijn in gesprek met de Stichting en zet alles op alles om alsnog binnen de regels ervoor te zorgen dat deze ouderen op een later tijdstip getrakteerd kunnen worden.”