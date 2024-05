Lionsclub organiseert 20e Truckerstocht door de Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD • Lionsclub Alblasserwaard Souburgh organiseert op zaterdag 25 mei de twintigste Truckerstocht door de Alblasserwaard.

Met deze dag bezorgt Lionsclub een groep van ongeveer 100 gasten met een verstandelijke beperking de dag van hun leven. Maar ook de vrijwillige begeleiders, omstanders en organisatoren beleven een hele leuke dag. Ruim 80 historische en nieuwe trucks worden dit jaar weer verwacht en nog veel meer enthousiaste meerijders en begeleiders. Ook dit jaar wordt er met zorg een route van ongeveer 65km uitgestippeld door de Alblasserwaard.

Start is weer bij Maat Transport

De start wordt dit jaar gedaan door burgemeester Dirk Heijkoop van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Hij doet dat om 10.45 uur bij Maat Transport aan de Edisonweg 43 te Alblasserdam.

Extra doel

Naast het doel om een leuke dag aan onze gasten te geven hebben we dit jaar als extra doel gekozen voor de afdeling Dagbehandeling Oncologie van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Zij besteden dit bedrag op een goede manier aan extra zorg voor kankerpatiënten, die niet vergoed wordt door zorgverzekeraars en het ziekenhuis. Een heel goed doel dat veel meer aandacht en ondersteuning verdient.

Route

De route gaat als volgt: Alblasserdam Edisonweg, richting Papendrecht over A15, Jan Steenlaan (± 11.00u), Rembrandtlaan, Vrijhheer van Eslaan, Willem Dreeslaan, Pieter Zeemanlaan, Ketelweg, Ouverture, Sliedrecht Craijensteijn (± 11.15 uur), Deltalaan, Thorbeckelaan, Rivierdijk, Hardinxveld Giessendam Peulenlaan (± 11.30 uur), Thorbeckestraat, Parallelweg, Neerpolderseweg na spoorkruising richting Giessenburg (±11.50 uur), Olivierweg, van Houwelingweg, Kerkweg, Doetseweg, Slingelandseweg, Grotewaard richting Noordeloos (± 12.15 uur), N214, Gorissenweg, Zuidzijde Goudriaan, N216 richting Groot Ammers, Wilgenweg Mourik Transport (± 12.30 uur Lunch). Start 13.30 uur naar Ambachtsweg, over de Lekdijk : Gelkenes, Voorstraat, Sluis (13.50 uur), Opperstock, Bergstoep, Nieuwe veer Streefkerk (± 14.00 uur), Lekdijk, Nieuw Lekkerland Schoonenburglaan (14.15 uur), Dokter Slotstraat, Planetenlaan, Hoogaarslaan, Lekdijk, Kinderdijk (14.30 uur), Alblasserdam via Zwarte Paard (14.45uur), Van Hogendorpweg, Van Eesterensingel, Plantageweg en Oude Torenbrug naar Maat Transport Alblasserdam (ca. 15.00 uur).